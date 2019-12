Le salaire moyen de toutes les équipes de Premier League en 2019-20

Le championnat de football le plus riche de la planète est aussi soucieux de l’équité sportive de tous les sujets. A la faveur d’une répartition finale de l’audiovisuel plutôt équilibrée, tous les clubs de la Premier League anglaise croquent tout à la fois sur le gâteaux des droits domestiques et ceux vendus à l’étranger. En conséquence de quoi, plus costauds économiquement, les clubs de l’élite anglaise sont ceux qui rémunèrent le mieux les joueurs, sur tout le Vieux Continent.

Manchester City verse les plus hauts salaires de la Premier League 2019-20

Selon les données de Sporting Intelligence, dans son rapport annuel « Global Sports Salaries Survey », Manchester City est le club qui, cette saison 2019-20, offre les plus gros contrats de son championnat. Le salaire moyen chez les Citizens est estimé à 8 172 205 euros par joueur, en augmentation de plus de 21% d’une édition à l’autre. City progresse, United le voisin régresse. Premiers sur ce domaine en 2018, les Red Devils reculent d’une place avec un salaire moyen estimé en 2019-20, à 7 163 323 euros.

Un salaire moyen supérieur de trois fois à celui de la Ligue 1

Traduit de la livre sterling à l’euro par nos soins, le salaire moyen observé en Premier League est de 3 717 690 €, entre ceux que proposent West Ham et Crystal Palace. Il est donné trois fois supérieur à celui de la Ligue 1, sur ce même exercice 2019-20. Equilibré disait-on plus haut, non sans limites pour les promus parmi l’élite. Cette saison le différentiel est de 9,5 entre le salaire moyen à Manchester City et celui relevé à Sheffield United, le plus bas du championnat et le seul en-deçà du million d’euros. Les détails pour chaque club et l’évolution sur un an, sont résumés dans le tableau en page suivante.

