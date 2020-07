Les 10 crampons les plus chers de l’histoire des enchères sur StockX

Le marché des chaussures de foot est porteur pour ceux qui l’occupent, principalement pour Nike et adidas, qui dominent le secteur. Les deux marques sont associées à des stars du ballon rond, comme Cristiano Ronaldo, pour la première ou Lionel Messi chez l’Allemande. Les crampons à leur image trouvent généralement preneurs, malgré des prix souvent plus importants ; la notoriété de la célébrité prenant le dessus. StockX, un site américain, mettant en relation des vendeurs et des acheteurs de produits, dont les baskets et chaussures de football, a réalisé une étude sur les 10 crampons les plus chers de l’histoire vendus sur sa plateforme, aux enchères.

Les crampons les plus chers aux enchères chez StockX : 10. Nike Mercurial Vapor 13 Elite SG PRO Anti Clog Traction Laser Crimson = 311€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Les 10 crampons les plus chers de l’histoire

La plus couteuse est une Mercurial Superfly, édition spéciale de la saison 6 des chaussures de Nike pour Cristiano Ronaldo. Sur StockX elle s’est vendue près de 1 800 euros, quand elle était proposée, à sortie en 2018, à moins de 300 euros. Ce record se justifiée par le nombre limité à 154 paires (comme à l’époque, le nombre de sélection nationale du joueur). En deuxième position, se glisse une autre paire appartenant au numéro 7 de la Juve. C’est un hommage à son troisième ballon d’Or du joueur, remporté en 2014. Elle a été mise en vente, à 333 exemplaires. En moyenne, les chaussures de CR7 se vendent à hauteur sur StockX à près de 600 euros.

Nike et adidas se partagent le top 10 de StockX

Parmi les 10 crampons les plus chers, huit appartiennent à la marque Nike, les deux autres sont d’adidas. La Nike Tiempo Legend, de couleur rouge merlot pour Andrea Pirlo a grimpé à plus de 600 euros. Contre 250 € à l’origine. Elle a été imaginée pour rendre hommage à la carrière du joueur et mettre en avant la passion de ce dernier pour l’univers viticole. L’ancien milieu de terrain du Milan AC et de la Juve clôture le podium avec sa chaussure. Chez StockX, enfin, la paire la plus populaire depuis que la marque existe est la adidas Cleat BAPE Camo, en imprimé militaire. Elle est proposé à un prix avoisinant les 220 euros.