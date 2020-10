Les 10 footballeurs les mieux payés au monde en 2020-21

Statu quo sur le podium des footballeurs les mieux payés au monde en 2020-21. La hiérarchie, tout au sommet, a bien failli évoluer. L’espace de quelques jours (semaines), le monde du ballon s’est pris à croire possible le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Sans savoir si l’herbe serait plus verte ailleurs, mais de façon certaine, il eut été plus riche financièrement parlant.

Le podium des footballeurs les mieux payés au monde en 2020-21 demeure inchangé

Et c’est cela qui a probablement freiné plus que tout, un départ de la Pulga. Parce que l’Argentin est déjà le joueur le mieux rémunéré sur la planète, avec plus de 50 millions d’euros brut de salaire annuel. Sans les bonus individuels ou collectifs. Et sans le bénéfice des revenus extra-sportif, du sponsoring ou des activités commerciales. L’on ne parle ici que des salaires, pour les dix plus élevés de la discipline. Estimés, dans le diaporama ci-dessus, en brut et à l’année.

Deux Français et deux nouvelles têtes dans le top 10 de la saison

Messi devance toujours Neymar au PSG et Cristiano Ronaldo, à la Juventus Turin. Et deux joueurs campent toujours ce classement. Ont évolué et revalorisés sur l’exercice dernier, les contrats de Robert Lewandowski au Bayern Munich et de David De Gea à Manchester United ; ce dernier ayant obtenu le plus gros salaire de la riche Premier League anglaise, à 22 millions la saison. Il faut gagner au moins 20 millions sur l’année pour entrer dans ce top 10. A 19,9 millions estimés, au cours du moment de la livre anglaise sur l’euro, Kevin de Bruyne à Manchester City, en est tout proche !