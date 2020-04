Les 10 footballeurs qui gagnent le plus hors des terrains

Footballeurs est leur métier, mais pour une certaine caste élitiste, le bénéfice financier de l’activité s’étend au-delà du sport et des terrains. Le plus souvent à la faveur de juteux contrats de sponsoring, principalement avec les équipementiers sportifs (Nike, adidas, Puma…) et d’autres marques pour leur promotion. Ça rapporte aux trois joueurs les plus populaires, des dizaines de millions d’euros annuels.

Les footballeurs qui gagnent le plus hors des terrains : 10. Toni Kroos = 6 M€ ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 10

Le trio habituel domine, mais Cristiano Ronaldo et Neymar devancent Messi

Ces trois qui sont Cristiano Ronaldo, Neymar et Messi et sur ce terrain là, les deux premiers dépassent l’Argentin, d’après les chiffres récemment révélés par France Football. Si Messi est le joueur le mieux payé du monde, il le doit à son salaire au Barça, plus qu’à ses revenus générés par ailleurs. En l’espèce, à 38 millions d’euros, plus d’une fois et demi inférieurs à ceux de Ronaldo. C’est que le Portugais, outre des activités dans domaines très variés (sous-vêtements, hôtellerie, cliniques de cheveux…), est une tête de gondole de Nike et un meilleur client pour les annonceurs que le plus réservé argentin.

Mbappé bientôt parmi les joueurs qui gagnent le plus hors des terrains

Entre Cristiano Ronaldo et Messi se glisse Neymar, à l’équilibre entre ce qu’il gagne avec le PSG et le reste. Il n’y a sinon pas de Français dans ce top 10, mais Kylian Mbappé, à 5,2 millions d’euros estimés pour quatre sponsors, n’en est pas loin. Antoine Griezmann également, à 5 millions d’euros. Les footballeurs qui gagnent le plus hors des terrains sont à découvrir en images, via le diaporama ci-dessus.