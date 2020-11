Les 10 Français les mieux payés du foot anglais, cette saison 2020-21

Ils sont 26, cette saison 2020-21, les joueurs français inscrits dans les équipes fanions, des clubs de la Premier League anglaise. C’est sans compter sur les binationaux, dont Sébastien Haller, tout frais international ivoirien depuis ce mois de novembre, qui tiendrait sinon sa place dans le top 10 ci-dessous, avec ses 6,5 millions d’euros brut annuels, qu’il gagne avec West Ham.

Pas de Sébastien Haller, nouvel Eléphant ivoirien

Sans lui, les dix s’élargissent à onze pour les deux gauchers latéraux : Lucas Digne, à Everton et Benjamin Mendy, à Manchester City. Il faut donc gagner au moins 5 millions d’euros l’année, indépendamment des primes, pour entrer dans la liste des Français les mieux payés du foot anglais. Elle ne contient (presque) que des internationaux. Seul le défenseur central de Manchester City, Aymeric Laporte, n’a pas eut cet honneur.

Paul Pogba devant Martial le mieux payés des Frenchies

Au cours monétaire du moment, à 1 livre égale 1,12054 euros, ils sont quatre à dépasser, les 10 millions brut en salaire. Et deux de Manchester United au sommet, avec Anthony Martial dans les chaussures de Paul Pogba. A presque 17 millions sa saison, le milieu champion du monde est le cinquième joueur le mieux payé du Royaume-Uni. Et il vient de prendre au moins une année de plus en rab, puisqu’a été activée pour lui, l’option d’un exercice de plus dans son contrat.

Dernière saison anglaise pour Giroud et Sakho ?

Pogba est Mancunien jusqu’en 2022, comme Hugo Lloris avec Tottenham ou Alexandre Lacazette, à Arsenal. Deux joueurs en revanche ont plus d’incertitude pour l’avenir à court terme, puisque Mamadou Sakho à Crystal Palace et Olivier Giroud, à Chelsea seront libres si rien ne change, au 30 juin prochain. Ils sont les deux plus anciens ressortissants français d’Angleterre, dans les 10 de la liste.

10=. Lucas Digne (Everton) = 5 M€

10=. Benjamin Mendy (Manchester City) = 5 M€

9=. Hugo Lloris (Tottenham) = 5,8 M€

9=. Mamadou Sakho (Crystal Palace) = 5,8 M€

7. Olivier Giroud (Chelsea) = 6,4 M€

6. Aymeric Laporte (Manchester City) = 7 M€

5. N’Golo Kante (Chelsea) = 8,4 M€

4. Alexandre Lacazette (Arsenal) = 10,6 M€

3. Tanguy Ndombele (Tottenham) = 11,7 M€

2. Anthony Martial (Manchester United) = 14,6 M€

1. Paul Pogba (Manchester United) = 16,9 M€