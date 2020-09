Les 10 joueurs les mieux payés du foot anglais. En attendant Messi ?

Viendra ? Viendra pas ? C’est toute la question qui tient en haleine les supporters de la Premier League anglaise. Celle qui entoure Lionel Messi et son futur, dont il en ce moment question. La Pulga discuterait avec Manchester City, pour retrouver son ancien coach Pep Guardiola. Si l’opération devait se finaliser, l’Argentin deviendrait, à n’en pas douter, le footballeur le mieux payé d’Angleterre.

Les 10 joueurs les mieux payés de Premier League 2020-21 : 10=. Harry Kane (Tottenham) = 12,3 M€

David de Gea et Manchester United dominent la Premier League

Devant le gardien de Manchester United, David de Gea. Depuis qu’il a été prolongé dans le courant de l’automne dernier, l’international espagnol approche un salaire annuel de 23 millions d’euros bruts, sans les primes. Il a depuis ce 16 septembre 2019, le plus gros contrat en club, de l’autre côté de la Manche. Ils sont une majorité de United, dans le top 10 des plus hauts salaires de la saison 2020-21 au Royaume-Uni, avec les Français Paul Pogba (17,8 M€/an) et Anthony Martial (15,3 M€/an), devant Marcus Rashford (12,3 M€).

Le salaire de Messi égale le top trois des salaires anglais

Le point de Manchester est encore plus important, à l’ajout des joueurs de City : Kevin De Bruyne (19,7 M€), Raheem Sterling (18,5 M€) et Sergio Agüero (14,1 M€). C’est à leurs côtés que devrait jouer Lionel Messi, si Manchester City parvient à assumer les 60 et quelques millions de son salaire brut au Barça. Sans les primes additionnelles. Il est, est-il nécessaire de le rappeler (?), le footballeur le mieux rémunéré du monde. Mais il est devancé par Ronaldo, à l’ajout des revenus du sponsoring, en plus.