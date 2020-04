Les 10 propriétaires de clubs de foot les plus riches du monde

Ils sont deux de la Ligue 1, dans le top 10 des propriétaires de clubs de football les plus riches de la planète en 2020. Et les Pinault, père et fils sur le podium, avec le Stade Rennais qu’ils ont depuis déjà plusieurs années (1998). La famille bretonne doit sa réussite au secteur du luxe et de l’habillement, via le groupe Kering (Gucci, Veneta, Yves Saint-Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen…), elle repose sur une fortune estimée à 27 milliards de dollars, à la fin du mois de mars 2020.

Deux dirigeants de la Ligue 1 dans le top 10 en 2020

Dmitry Rybolovlev est aussi dans le top 10, il pointe 9e avec une fortune donnée à 6,6 milliards de dollars par Forbes. Anciennement dans le négoce de potasse, il s’est retiré du marché après avoir vendu ses parts de la société Urakali. Le football ou l’art sont aujourd’hui des domaines de prédilection, pour l’homme d’affaire russe. Le Real Oviedo en Espagne a le propriétaire le plus riche du foot mondial. Anciennement première fortune mondiale (il a reculé, 16e en 2020), le Mexicain Carlos Slim a sauvé le club de la banqueroute en 2012, en devenant son actionnaire principal. Il est toutefois plus un mécène, qu’un véritable patron de la franchise. Il ne l’a pas repris en son nom, mais via une de ses sociétés.

Carlos Slim au sommet, Dietrich Mateschitz dans la moyenne

En moyenne une personnalité du top 10 des propriétaires les plus riches du football a 18 milliards de dollars, de fortune estimée. C’est-à-dire l’équivalent proche du patrimoine de Dietrich Mateschitz, LE monsieur derrières les canettes Red Bull et toutes les entreprises dérivées (football, formule 1, sports extrêmes…). L’Autrichien a fait du sport un puissant moyen de promotion, en dépassant de très loin le simple sponsoring. Le record de Felix Baumgartner, lancé depuis la stratosphère en chute libre est associée à la marque autrichienne. Mateschitz est à la tête de plusieurs équipes de football : le Red Bull New York et Salzbourg (où siège le groupe), le RB Leipzig et le Red Bull Bragantino, au Brésil.

Ce classement enfin, distingue les propriétaires individuels et les fonds d’investissement, comme le Qatar au PSG ou l’Arabie Saoudite, en passe de reprendre le club de Newcastle. Le Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, à la tête des Emirats arabes unis est différemment, en son nom, à la tête du City Football Group notamment derrière le club de Manchester City.

Les 10 propriétaires de clubs de foot les plus riches du monde

1. Carlos Slim (Real Oviedo) = 52,1 milliards de dollars

2. Mansour bin Zayed Al Nahyan (Manchester City, New York City FC, Melbourne City FC…) = 30 Mrd$

3. Francois Pinault (Stade Rennais) = 27 Mrd$

4. Dietrich Mateschitz (RB Leipzig, Salzbourg, New York, Bragantino) = 16,5 Mrd$

5. Roman Abramovich (Chelsea) = 11,3 Mrd$

6. Philip Anschutz (LA Galaxy) = 11 Mrd$

7. Stanley Kroenke (Arsenal) = 10 Mrd$

8. Shahid Khan (Fulham) = 7,8 Mrd$

9. Zhang Jindong (Inter Milan, Suning Jiangsu) = 7,7 Mrd$

10. Dmitry Rybolovlev (AS Monaco) = 6,6 Mrd$