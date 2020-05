Les 10 recrues les plus probables de Newcastle selon les bookmakers

En validant le projet selon Goal, la Ligue anglaise de football a levé le dernier obstacle avant la reprise officielle du club de Newcastle, par le prince Mohamed Ben-Salman. Pour 300 millions d’euros estimés, il devrait devenir prochainement le nouveau propriétaire du club, en remplaçant Mike Ashley. Pour quelques dizaines ou centaines de millions de plus, il va pouvoir ensuite composer son équipe, annoncée prestigieuse par nos voisins britanniques.

Fekir, Ben Arfa ou Sissoko non loin du top 10 des bookmakers

Une preuve en est que la liste des profils les plus susceptibles de s’engager, telle que la dressent les bookmakers. Sont aux portes du top 10, les Français Nabil Fekir (cote à 18), Moussa Sissoko (12) et Hatem Ben Arfa (12). Egalement le Ballon d’or 2018, Luka Modric. Du lourd, pour appâter les supporters et crédibiliser le projet, il en est annoncés du côté des Magpies.

Des cracks du Real Madrid ou du Barça en renforts ?

Parmi les 10 footballeurs les plus attendus chez les bookmakers, un évolue en Ligue 1 et un est Français, justement courtisé, par certaines équipes de notre élite. Il y a surtout des profils à forte valeur ajoutée, qui sont en perte de vitesse dans leurs équipes respectives : le Real Madrid ou le Barça principalement.

Un repreneur si riche qu’il nourrit tous les fantasmes

Mohamed Ben-Salman – 34 ans – est le prince héritier au trône saoudien. Sa reprise du club de Newcastle met certains défenseurs des droits de l’homme en émoi, il serait néanmoins, aux dernière nouvelles, proche de finaliser l’opération. Sa fortune est inconnue mais annoncée sans fond, à tel point que tous les fantasmes sont possibles, même chez les opérateurs du jeu, d’imaginer qu’il recrute Neymar ou Kylian Mbappé. La cote est à 50, cela reste toutefois peu probable voire totalement incertain.