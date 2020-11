Les 10 recrues libres les plus « chères de l’histoire »

Lionel Messi sera libre l’été prochain, s’il n’est pas prolongé d’ici là par le FC Barcelone. Si l’Argentin quitte les Blaugrana, ce sera, pour le club qui le recrutera un coup fumant, parmi les plus remarquables de l’histoire du football. Car Lionel Messi, s’il est valorisé sur le marché à près d’une centaine de millions d’euros, pour partir librement vers l’équipe de son choix.

Une spécialité de la Juventus et du Bayern Munich

Avant lui, certains ont profité de l’opportunité pour donner un autre élan à leur carrière. Deux clubs se font une spécialité d’accueillir ces éléments sur le départ : le Bayern Munich et la Juventus Turin. La Vieille Dame particulièrement, qui a Sami Khedira, en plus de ceux cités ci-dessous (Ramsey, Rabiot et Can). Mais c’est le club champion d’Europe qui a concrétisé la meilleure opération, en enrôlant Robert Lewandowski en 2014, alors sur le départ du Borussia Dortmund.

Lewandowski la belle affaire du Bayern Munich

A l’époque, selon l’estimation de Transfermarkt, le buteur polonais était valorisé à 50 millions d’euros sur le marché. Il est à ce titre, la recrue libre « la plus chère » de la discipline. Le retraité allemand Michael Ballack, comme l’attaquant italien Mario Balotelli, a plusieurs fois profité de l’opportunité d’être en fin de contrat, pour changer de destination. La situation offre à ceux qui l’éprouvent (quand ils sont en forme, sinon personne ne les convoite), l’occasion de choisir plus facilement le projet sportif et parfois, des avantages financiers car l’indemnité que les équipes économisent en les engageants, certains joueurs les réclament, pour bonus à la signature.

10. Luis Suarez à l’Atlético Madrid en 2020 (valorisation à 28 M€)

9. Santi Mina au Celta Vigo en 2019 (30 M€)

8. Emre Can à la Juventus Turin en 2018 (30 M€)

7. James Rodriguez à Everton en 2020 (32 M€)

6. Adrien Rabiot à la Juventus Turin en 2019 (35 M€)

5. Michael Ballack à Chelsea en 2009 (35 M€)

4. Aaron Ramsey à la Juventus Turin en 2019 (40 M€)

3. Leon Goretzka au Bayern Munich en 2018 (40 M€)

2. Stefan de Vrij à l’Inter en 2018 (40 M€)

1. Robert Lewandowski au Bayern Munich en 2014 (50 M€)