Les 10 sportifs les mieux payés de la décennie

Une autre façon d’appréhender l’essor du marketing sportif (sous l’effet des équipementiers, Nike et adidas notamment) et l’explosion des droits de l’audiovisuel. Forbes a dressé son classement des 10 sportifs les mieux payés sur l’ensemble de la décennie qui s’achève. Non sans noter qu’avant 2010, seul Tiger Woods justifiait de revenus annuels à 80 millions ou plus sur une même année civile. Aujourd’hui, ils sont une douzaine à avoir atteint ce seuil au moins une fois.

Floyd Mayweather approche le milliard de dollars sur la décennie

Et plutôt deux qu’une pour le boxeur Floyd Mayweather. « Money » – le doux sobriquet qu’il aime à se donner – a disputé les deux « combats » les plus lucratifs de l’histoire de sa discipline, contre Manny Pacquiao en 2015, puis face au champion de MMA Conor McGregor, deux ans plus tard. Selon les estimations de Forbes, l’Américain a remporté 915 millions de dollars entre 2010 et 2020 (826 M€). Et comme c’est une statistique de nature à flatter son gros égo, il n’a pas résisté à partager l’info sur ses réseaux sociaux. En célébrant ceux qui l’accompagnent dans cette hiérarchie.

Congratulations to every athlete on this list ! pic.twitter.com/FzqpE7sFxa — Floyd Mayweather (@FloydMayweather) December 24, 2019

Deux boxeurs, footballeurs, basketteurs et golfeurs, plus un tennisman et un pilote

Soit un autre boxeur, une référence de la Formule 1, une légende du tennis, deux du golf, deux stars des parquets de la NBA et les deux meilleurs footballeurs de leur époque. Que du lourd qui pèse à minima 361 millions d’euros, comme l’équivalent remporté sur les dix dernières années, par Lewis Hamilton. Ceci, à l’addition de tous les postes de recettes : salaires, primes et revenus du sponsoring.

Cristiano Ronaldo et Messi en attendant l’avènement de Kylian Mbappé

En moyenne un sportif de ce top 10 a gagné 620 millions de dollars (560 M€) entre 2010 et 2020, c’est-à-dire autant un tout petit peu plus que Tiger Woods et pas beaucoup moins que Roger Federer. Les Français sont absents de ce classement, mais on veut bien prendre le pari que ce n’est qu’une question de temps pour Kylian Mbappé, si le champion du monde poursuit sans fausse note sa quête des sommets. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi auxquels il est promis de succéder campent le podium en deuxième et troisième place, avec respectivement 722 et 677 millions d’euros à leur actif.

Les 10 sportifs les mieux payés de la décennie