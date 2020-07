Les équipementiers outdoor les plus populaires auprès des Français

Parler équipementiers, c’est d’abord penser aux deux marques dominantes, Nike et adidas. A ce point numéro unes de leur secteur, qu’en France, à la question de mentionner les marques de sports/plein air connues, au moins de nom, l’Américaine et sa rivale allemande se hissent en tête des sondés, à 81% de part de notoriété. Conclusion tirée d’une étude omnibus sur 1010 personnes de 18 ans et plus, entre le 10 et le 12 juillet et publiée sur la plateforme, YouGouv.

Nike et adidas incontournables et rivales jusqu’au bout des chiffres

Difficile de passer à côté de l’une ou l’autre des deux géantes, plus surprenante est peut-être la troisième place ex æquo, du Coq Sportif. C’est certes une marque nationale, mais elle revient de loin après un début de siècle compliqué. Le travail entrepris pour redonner à l’historique sponsor des Verts de Saint-Etienne ou de Yannick Noah, une place dans le coeur des Français, semble payer. Le groupe sis dans l’Aube est présent sur de nombreux terrains de sports différents, et il habillera les athlètes olympique, au Jeux de Paris 2023.

De gros équipementiers généralistes et des marques de sports de niche

Des marques plus de « niche » émergent dans ce classement, comme Quechua, spécialiste des produits de la randonnée et de la haute montagne. Elle appartient à Décathlon qui, par ailleurs, domine le classement des enseignes d’articles de sport, à la plus forte notoriété. Et d’assez loin, à 88%, soit onze points de plus que le dauphin. L’étude au sens plus large vise à mesurer l’engouement des Français pour les sports de plein air, en sortie de confinement. Ils sont 62% à déclarer pratiquer des activités de plein air (camping, scoutisme, randonnée…).