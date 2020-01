Les footballeuses les mieux payées au monde cette saison 2019-20

L’hiver 2020 a pointé son nez, il marque les débuts de l’Australienne Samantha Kerr sur le continent européen. Courtisée, notamment du PSG, l’attaquant de 26 ans s’est engagée deux ans et demi avec les Blues, contre un salaire estimé proche de 480 000 euros bruts annuels. Cela va faire d’elle, la footballeuse la mieux payé de la planète, cette saison 2019-20. Pas forcément la plus riche, car tel que le dresse le média L Football, l’Américaine Alex Morgan dépasse toute le monde, à l’addition principalement pour elle, du sponsoring.

Alex Morgan devant Rapinoe : les deux stars du foot féminin en tête

La championne américaine ne joue présentement plus, dans l’attente de son premier enfant. Elle porte sinon les couleurs d’Orlando Pride en championnat nord-américain, après avoir défendu le maillot de l’Olympique Lyonnais. Alex Morgan est l’équivalent féminin de Cristiano Ronaldo, au sens intérêt des marques à son égard. Elle a le soutien de l’équipementier Nike et compte Coca-Cola, Beats, AT&T, Continental Tires et Volkswagen comme commanditaires. Ses partenaires conjugués à ses salaires et primes notamment de la sélection américaine, avec laquelle elle a gagné le titre mondial en 2019 lui rapportent l’équivalent de 408 000 euros annuels.

autre joueuses de l’OL parmi les mieux payés du monde

Alex Morgan devance dans cette hiérarchie celle qui tend à prendre sa place, en tant que « personnalité la plus cool » du football féminin. Comprendre Megan Rapinoe, star de l’US squad et Ballon d’or 2020. Capitaine du Reign FC, nouvellement repris par l’Olympique Lyonnais, elle va gagner 402 000 euros de sa saison. Elle devance cella qui l’a précédé au titre de Ballon d’or, la Norvégienne Ada Hegerberg, la première de l’histoire avait aussi avant Sam Kerr le plus haut salaire du football féminin à près de 400 000 euros bruts annuels. Trois autres joueuses de l’OL complètent le top 9 des mieux payés. Et deux Françaises (Amandine Henry et Wendie Renard) se glissent dans le palmarès.

Les 10 footballeuses les mieux payés du monde en 2019-20

1. Alex Morgan = 408 000 €

2. Megan Rapinoe = 402 000 €

3. Ada Hegerberg = 400 000 €

4. Carly Lloyd = 396 000 €

5. Amandine Henry = 360 000 €

6. Wendie Renard = 348 000 €

7. Marta = 340 000 €

8. Lieke Martens = 250 000 €

9. Lucy Bronze = 200 000 €