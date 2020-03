Les masses salariales des équipes de la Ligue 2

Augmentée de 8%, entre la saison 2018 et 2019, la masse salariale chargée cumulée, des vingt équipes du championnat de France de Ligue 2. La hausse profite principalement aux entraîneurs et à leur staff, à plus 22%. Au bilan de l’exercice dernier, les masses salariales additionnées des clubs de la 2e division du football français à 140,5 millions d’euros. Soit une moyenne proche de 7 millions d’euros par club.

Ajaccio dans la moyenne, le RC Lens au sommet

C’est l’équivalence de l’AC Ajaccio. Nous avons compilé en page suivante, les chiffres pour chaque club, sur la base des équipes engagées cette saison. C’est-à-dire sans les promus en Ligue 1 (Metz et Brest), ni les trois relégués (Red Stars, Gazelec Ajaccio et Béziers). Aux extrêmes, après Guingamp et Caen qui étaient alors en Ligue 1, c’est Lens qui domine son championnat sur les salaires. A juste raison, puisque le club nordiste est aussi celui qui génère le plus de revenus, hors opération sur le mercato.

140,5 M€ les salaires cumulés en Ligue 2, en 2019

La masse salariale du Racing est trois fois et demi plus épaisse que celle du Grenoble Foot. A 4,973, celle de l’équipe iséroise est la plus étriquée du plateau. Sur les 140,5 millions d’euros cumulés en Ligue 2, 82,1 millions sont pour les joueurs professionnels, 16,4 pour les entraîneurs et le staff professionnel, 5,9 pour les autres joueurs et 36,2 millions d’euros, au reste du personnel. Dans son rapport annuel, la DNCG note enfin un équilibre plus important en Ligue 2 qu’en Ligue 1, sur les différences de salaires entre les joueurs professionnels.

Les masses salariales des équipes de la Ligue 2 au bilan 2019

Club Masse salariale en 2019 SM Caen 28,248 M€ (en L1) EA Guingamp 27,408 M€ (en L1) RC Lens 17,550 M€ FC Lorient 15,244 M€