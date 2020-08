Lionel Messi, ce qu’un transfert de La Pulga rapporterait au Newell

Tandis qu’en Catalogne, on freine des quatre fers pour retenir Lionel Messi, de l’autre côté du globe, en Argentine dans la ville de Rosario, certains pressent sûrement la star du ballon rond de partir. Dans les plus doux fantasmes, La Pulga reviendrait à la maison, boucler la boucle, au club de ses premiers amours. Dans tous les cas, si Lionel Messi part et que l’équipe qui le recrute doit payer une indemnité sur le transfert, le Club Atlético Newell’s Old Boys en sera alors quitte pour gagner des derniers, sur l’opération.

Si Messi part, le Club Atlético Newell’s Old Boys sera indemnisé

Cela, en vertu du mécanisme de solidarité appliqué par la FIFA. Lequel prévoit une compensation financière versée au club formateur d’un joueur (entre ses 12 et 23 ans), dans le cadre d’un transfert, entre deux clubs de pays différents. A l’âge de 12, au 24 juin 1999, Lionel Messi portait le maillot du club de Rosario. Et ce, officiellement jusqu’au 12 février 2002, même s’il avait rejoint le Barça avant. Cela faisant que, si l’Argentin part, et si bien sûr il y a indemnité à payer pour le recruter, 0,66% de la somme totale sera reversée au Newell.

Tout intérêt en Argentine, à ce que La Pulga quitte le Barça

Si le FC Barcelone maintient de vouloir au moins l’équivalent des 222 millions d’euros de Neymar pour le transfert de l’Argentin, cela fera l’équivalent de 1,465 millions d’euros, à payer au club de Rosario. A moins que le joueur ne souhaite tout bonnement rentrer au pays pour y achever sa carrière, dans tous les cas le Newell’s Old Boys s’annonce comme bénéficiaire d’un départ de Messi. Si cela se fait.