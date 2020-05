Lionel Messi, combien lui rapporte son contrat avec adidas ?

Prolongé la dernière fois voilà plus de trois ans, à l’époque aucun des éléments du contrat signé entre Lionel Messi et son équipementier historique, adidas n’avaient filtré. Ce mardi, le magazine France Football dans un sujet consacré aux influents du football, accorde un paragraphe à l’importances des marques adidas et Nike sur la discipline. Dans lequel il est indiqué, d’abord que La Pulga s’est engagé « à vie » avec l’équipementier aux trois bandes.

Un contrat « à vie » signé pour Messi avec adidas

Comprendre qu’il restera, même une fois sa carrière de joueur terminée, un ambassadeur du groupe comme le sont également pour le même sponsor, Zinedine Zidane et David Beckham. Ensuite est précisé le montant du partenariat, il rapporte à Lionel Messi une douzaine de millions d’euros bruts par an. C’est une base de rémunération, car cela n’est pas précisé dans le sujet, mais ce type de contrat est nécessairement conditionné par des primes à la performance sportive individuelle et/ou collective (s’il gagne le Ballon d’or ou la Ligue des champions, par exemple), et l’est aussi de royalties sur les ventes de produits, notamment ceux des collections signatures associées à l’Argentin.

Le footballeur le mieux rémunéré du monde en 2020

Ce partenariat avec adidas pèse près du tiers de tous les bénéfices du sponsoring que gagne le joueur. En mars dernier, France Football les estimaient à 38 millions d’euros, sur un total de revenus (entre salaire au Barça, primes et partenariats commerciaux), à 131 millions d’euros. Il est à ce titre, le footballeur le mieux rémunéré du monde.