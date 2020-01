Liverpool – Les détails financiers du partenariat signé avec Nike

La chose est cette fois entendue. New Balance, bien que la marque s’en soit défendue, va céder sa place à Nike à compter de la prochaine saison 2020-21. A partir de là, l’équipementier à la Virgule habillera le club de Liverpool, sur le terrain, aux entraînements et pour les déplacements des joueurs. Ce contrat « pluriannuel » va rapporter jusqu’à 70 millions de livres (82,1 M€) aux Reds, au cumul.

Liverpool et Nike ont signé pour près de 80 M€ par an

Entre part fixe, primes aux résultats et merchandising tout ne sera pas évident à gagner pour l’actuel champion d’Europe. Détaillé par la BBC, la part fixe est de 30 millions de livres (35,2 M€), 4 millions de livres (4,7 M€) seront versés dans le cas d’une victoire en Ligue des champions, 2 millions de livres sir le club se hisse en finale (2,3 M€) et autant s’il remporte son championnat de Premier League. S’y ajoutent les royalties, à hauteur de 20% sur les maillots et vêtements et 5% pour des chaussures.

Un contrat qui rapproche les Reds de ses rivaux de Premier League

Ce partenariat Liverpool x Nike est de 35 millions d’euros environ, supérieur au précédent signé avec New Balance. Cela rapproche les Reds des contrats de Manchester City signé avec Puma, ou d’Arsenal avec adidas. « En tant que marque, Nike reflète nos ambitions de croissance et nous sommes impatients de travailler avec eux », jubile le directeur commercial de Liverpol, Billy Hogan. La collaboration débutera officiellement, à partir du 1er juin 2020.