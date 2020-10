Liverpool : Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2020-21

Chez les champions d’Angleterre en titre, la gille des salaires est sensiblement demeurée la même, d’un exercice à un autre. A tout le moins, pour ceux qui dominent le vestiaire du Liverpool FC, que dirige Jürgen Klopp, lui même rémunéré 16,2 millions d’euros la saison depuis l’extension de son contrat l’hiver dernier. Il est à ce titre le deuxième coach le mieux payé de la Premier League, saison 2020-21. Avec la particularité – comme Guardiola à Manchester City rival -, de gagner plus que tous les joueurs sous ses ordres.

Klopp mieux payé que ses joueurs à Liverpool

Au premier rang desquels, l’ailier égyptien Mohamed Salah. Prolongé au cours de l’été 2018, il est sous contrat jusqu’en 2023 et gagne à ce titre un peu plus de 11 millions d’euros bruts la saison, sans les variables. Au cours monétaire de 1 livre sterling égale, 1,09506 euros. Roberto Firmino en attaque et Virgil van Dijk derrière, l’accompagnent sur le podium des plus haut salaires de cet exercice, eux aussi à plus de 10 millions d’euros la saison.

L’une des masses salariales les plus épaisses de Premier League

Les Reds présentent la deuxième masse salariale la plus fournie du Royaume-Uni, derrière Manchester United et équivalente à ce qu’elle est chez les Citizens. Elle taquine les 300 millions d’euros. Côté contrats, seul Georginio Wijnaldum est ballotage avec un bail qui s’achève au 30 juin 2021 prochain. Les joueurs du club de la Mersey ont par ailleurs encore quelques jours pour se renforcer, d’ici au 5 octobre et la fin du mercato d l’intersaison 2020-21.

