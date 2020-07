LOSC : Combien vaut Renato Sanches sur ce mercato ?

Renato Sanches s’est refait une santé en France. Annoncé comme futur prodige du football portugais, le milieu de terrain formé au Benfica s’était perdu ces derniers temps, avant de rebondir dans le Nord de la France, au LOSC. Auteur d’une saison pleine sous le maillot des Dogues (30 matches toutes compétitions confondues, pour quatre buts et une passe décisive), le Lisboète de naissance devrait être, à nouveau, un élément clé dans l’entrejeu lillois, l’an prochain.

Plus grosse recrue dans l’histoire du LOSC

Les dirigeants lillois ont sorti le carnet de chèque, pour récupérer Renato Sanches au Bayern. Fin de mercato estival 2019, alors que le LOSC était engagé en Ligue des champions, le club nordiste a réalisé le plus gros transfert de son histoire, en déboursant 20 M€ (bonus compris) à ses homologues allemands. Ces derniers avaient dû payer 35 M€ (pouvant monter jusqu’à 80 M€ en incluant tous les objectifs à atteindre), à l’été 2016 au Benfica, pour s’attacher les services de l’international portugais, âgé de 18 ans à l’époque. Entre temps, le milieu de terrain ne s’est jamais imposé en Bavière et a même connu un prêt payant (à hauteur de 8,5 M€) à Swansea, lors de la saison 2017-2018. À Lille, le joueur a retrouvé son niveau, au côté de Benjamin André au cœur du jeu, qui faisait de lui l’un des espoirs du football portugais. Transfermark lui donne une valeur marchande à 16 M€ quand l’Observatoire du football l’estime entre 15 et 20 M€.

Renato Sanches est lié jusqu’en 2023 avec les Dogues

À l’été 2019, le joueur s’est engagé quatre saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec la formation dirigée par Christophe Galtier. L’an dernier, l’ancien du Benfica percevait le deuxième plus gros salaire de l’effectif (près de 250 000 € bruts mensuels), derrière Loïc Rémy (près de 270 000 €). Avec le départ de l’attaquant, en fin de contrat, vers Benevento, en Italie, Renato Sanches devient le mieux rémunéré en attendant de possibles renforts. Quatrième du dernier exercice en Ligue 1, le Portugais devrait disputer l’Europa League avec le LOSC, l’an prochain. À moins qu’une offre convaincante (cela n’est pas d’actualité) vienne changer la trajectoire du numéro 18 chez les Dogues.