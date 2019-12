LOSC – Deux Lillois au top 10 des joueurs qui se valorisent le plus sur le mercato

Plus de 5 000 joueurs issus de douze ligues différentes ont été passés au crible. Au bout du compte, le cabinet d’audit et de conseil marketing KPMG, a sorti du lot, les 10 qui se valorisent le plus, à presque la moitié des principaux grands championnats du football européen. Deux d’entre eux portent le maillot du LOSC, à ce titre, le club nordiste est, avec la Real Sociedad et Liverpool, le plus représenté.

Estimation marchande (déjà doublée pour Victor Osimhen

Premier lillois classé, le phénomène Victor Osimhen auteur de neuf buts en Ligue 1, pour sa première saison française. Estimé à 17 millions d’euros au 1er septembre dernier, c’est-à-dire non loin de l’indemnité sèche payée par Lille (12 M€) pour le recruter depuis Charleroi en Belgique, il vaut aujourd’hui plus du double, à 32 millions d’euros. En seulement trois mois, c’est une performance assez exceptionnelle, de celles que les Lillois cherchent, pour rentrer dans le business modèle. Avec Osimhen, comme Nicolas Pépé avant lui, la cellule de recrutement du club a eu le nez creux.

Avant Osimhen, le LOSC a flairé la bonne pioche Jonathan Ikoné

Avec Jonathan Ikoné avant lui, également. Le PSG qui la formé, ne voulait plus de lui dans son très riche effectif de professionnels, les Dogues ont profité de l’aubaine, pour le recruter 5 M€ hors bonus, au cours de l’été 2018. L’attaquant international français était estimé à 18 millions d’euros, au 1er septembre dernier. Lui aussi vaut désormais selon KPMG, 32 millions sur le marché.