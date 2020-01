LOSC, DFCO – Ça coûte combien de recruter James Léa Siliki (Stade Rennais) ?

Le Stade Rennais l’a prolongé sur la fin du mois d’août dernier, mais James Léa Siliki est en ballotage dans le collectif breton, parce qu’il a un temps de jeu mitigé en Ligue 1, cette saison 2019-20. Le milieu de terrain axial serait suivi en France notamment. Il serait question du Dijon FCO ou du LOSC, pas forcément sous la forme d’un transfert sec, mais possiblement d’un prêt. A 23 ans, Léa Siliki n’a pas de temps à perdre, il est dans ses meilleures années, sportives et/ou financières.

Vers un départ de James Léa Siliki du Stade Rennais cet hiver ?

L’extension de son contrat de deux ans cet été a contribué à le valoriser. James Léa Siliki n’a jamais connu de transfert payant, étant au Stade Rennais depuis la fin de sa formation. Il est diversement estimé à 4 millions d’euros par Transfermarkt et entre 4 et 7 millions, de la part du Centre international d’étude du sport (CIES). Pour Dijon, c’est potentiellement du niveau de la recrue la plus chère de l’histoire du club qu’est Sory Kaba (4 M€, en 2018-19). Le LOSC a plus de liquidités, de surcroît après les cessions records de l’été dernier, principalement celle de Nicolas Pépé à Arsenal.

Le LOSC et le DFCO en Ligue 1 serait sur la piste du milieu axial

Tel qu’indiqué plus haut, James Léa Siliki a donc été prolongé en août jusqu’au bout de l’exercice 2023. A cette occasion il a été revalorisé, son salaire est désormais estimé proche du demi-million d’euros bruts annuels, sans les variables en plus. Il a fait ses grands débuts chez les professionnels dans un derby face à Nantes, le 28 janvier 2017 au Roazhon Park.