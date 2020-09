LOSC – FC Nantes : Quel résultat au match selon les bookmakers ?

En ouverture de la 5ème journée de Ligue 1, le LOSC reçoit le FC Nantes ce vendredi 25 septembre. Cette affiche oppose deux clubs n’ayant pas la même ambition, le premier désirant garder sa place européenne, gagné la saison dernière, le deuxième espérant, au mieux, éviter le ventre mou. La rencontre qui devrait être à sens unique selon les bookmakers, qui voient l’actuel 5ème de Ligue 1 s’imposer chez lui sans accroc.

Le LOSC devrait s’imposer face à Nantes

Pour les six opérateurs étudiés, l’issue du match fait peu de doutes. La victoire du LOSC est évaluée à 1,71, alors que celle du FC Nantes grimpe à 5,6. Cependant, les Nantais pourraient aller chercher le match nul, à 3,67, comme ils l’ont fait face aux Stéphanois, actuels premier du championnat, lors de la dernière journée. Elle n’est pas proscrite, mais cette hypothèse est peu probable selon les spécialistes, qui évaluent la cote d’un simple 1-1 (5,59), plus haute que celle d’un 2-0 pour les lillois (5,53). Le résultat final le plus vraisemblable à leur sens, serait un match avec un seul but en faveur de Nordiste, score qu’ils ont répété deux fois depuis le début de la saison, qui rendrait 4,67 fois la mise.

Les bookmakers voient le duo Yilmaz-David faire trembler les filets

Le duo d’attaque du LOSC serait le plus susceptible de trouver le chemin des filets durant la rencontre selon les bookmakers. Burak Yilmaz rendra 2,45 fois la mise s’il marque, tandis que Jonathan David la multipliera, lui, par 2,66. En confiance sur ce début de saison, Luiz Araujo pourrait marquer pour son troisième match d’affilée, la cote est à 3,56 Titulaire 3 fois depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani pourrait l’être de nouveau ce soir avec Nantes, un but du jeune français est évalué à 5,9 de moyenne.