LOSC – Où va signer Boubakary Soumaré selon les bookmakers ?

Joueur très convoité du LOSC, pour lui la porte devrait s’ouvrir dès cet hiver si la direction lilloise reçoit une offre en phase avec ses ambitions. Boubakary Soumaré a pas mal de prétendants séduits par son potentiel, le club nordiste tirera une substantielle plus-value de son départ. Cela écarte donc bon nombre de clubs car il est question avec le milieu de terrain de 20 ans, d’un transfert à au moins cinquante millions d’euros, ou plus.

Tottenham tient la corde pour recruter Soumaré

Chez les bookmakers d’Angleterre, la question est posée pour savoir où le natif de Noisy-le-Sec pourrait signer. Avec une préférence pour la Premier League anglaise. Of course. Et en premier le club de Tottenham, aux ordres de José Mourinho. Après les adjoints chipés à Christophe Galtier, le technicien portugais obtiendra-t-il le renfort de l’ancien joueur parisien ? Ce scénario paie 4 fois la mise chez l’opérateur du groupe Sky.

Le LOSC va faire un gros bénéfice avec son milieu

A moins qu’il ne s’engage pour l’un des deux grands clubs de Manchester. United est plus probable à la cote de six, tandis que City suit à huit contre un. L’intérêt du Real Madrid semble plus secondaire de l’autre côté de la Manche. La cote attribuée au club de Zidane est de 9. Et 12 enfin pour le Napoli, pour autre équipe citée. Boubakary Soumaré a rejoint le LOSC libre en 2017, en provenance de l’équipe réserve du PSG.