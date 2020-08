Man Utd, Inter ou Séville : Qui gagnera la Ligue Europa selon les bookmakers ?

C’est la reprise ce mercredi soir, du foot à l’échelle européenne, avec la suite et la fin de la saison 2020-21 de la Ligue Europa. En attendant la Ligue des champions en suivant. Comme il n’y a plus d’équipe qualifié à ce stade du tournoi (huitièmes de finale), nous ne nous étions pas encore intéressé, au verdict final envisagé par les bookmakers nationaux. Voilà ce qu’ils imaginent pour la suite, à partir de la liste des favoris pour le titre.

Manchester United plus favori que jamais avant la reprise

Pour tous, Manchester United est l’équipe à battre et à abattre. De surcroît depuis la reprise du jeu outre-manche qui a permis au collectif de Solskjaer de remonter sur le podium, finalement troisième derrière les inaccessibles Manchester City et Liverpool. Vainqueur en 2017, les Red Devils le seront encore en 2020, si l’on en juge par la cote moyenne de 2,7 qui leur est attribuée par les opérateurs du pays.

L’Inter ou Séville en embuscade. La Ligue Europa reprend ce mercredi

Ils devancent les Italiens de l’Inter Milan (à 5,5) et les Allemands du Bayer Leverkusen (à 7). C’est après que les choses évoluent d’un bookmakers à un autre. Il y a ceux qui placent le FC Séville, club spécialiste s’il en est de la compétition (avec trois victoires consécutives en 2014, 2015 et 2016), en suivant Leverkusen et d’autres qui plaident pour la puissance des clubs britanniques, et en ce cas, de Wolverhampton devant Séville. Ce jeudi reprennent les huitièmes de finale du tournoi. Les quarts suivront ce lundi, 10 août.