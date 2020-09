Man Utd : Les 4 gardiens pèsent plus de 30 millions d’euros en salaire

Pour freiner les envies d’ailleurs de son gardien de 23 ans, Dean Henderson, Manchester United vient de le prolonger en cette fin de mois d’août, en lui offrant un salaire revalorisé, que le journal The Sun estime à 100 000 livres hebdomadaires. Formé au club et retenu dans la liste des internationaux anglais, de Gareth Southgate, il n’est que le numéro deux dans la hiérarchie.

Extension et revalorisation du contrat d’Henderson

Après David De Gea, qui tient le rôle depuis son transfert en 2011, de l’Atlético vers Manchester United. L’Espagnol a été prolongé, il y a un an presque tout pile et il est devenu à cette occasion, le joueur le mieux payé de la Premier League, à presque 22 millions d’euros bruts la saison. S’y ajoutent, avec eux dans l’effectif professionnel deux autres gardiens, d’un âge plus avancé que sont Sergio Romero et Lee Grant. L’un et l’autre sont dans leur dernière saison contractuelle. Le premier gagne près de 4 millions d’euros bruts la saison, le second, 1,5 M€.

Les 4 gardiens de Manchester United égalent le salaire d’Iniesta

Avec les 5,5 millions environ, du nouveau contrat de Dean Henderson, Manchester United dépense plus de 30 millions d’euros par an pour ses gardiens. Ce n’est rien de moins que l’équivalent du salaire d’Andres Iniesta, au Japon. L’Espagnol est le quatrième footballeur le mieux payé dans le monde, en salaire.