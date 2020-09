Manchester City : Les 8 recrues les plus attendues des bookmakers pour l’été

« Se queda ». Il reste. C’est l’annonce faite par Lionel Messi, après que l’Argentin a manifesté ses envies de partir du FC Barcelone. C’était ce vendredi dans la journée, jusqu’alors, Messi était le sujet de tous les fantasmes, mais surtout des désirs des fans de Manchester City, qui espéraient son arrivée. Ce dimanche encore, la cote pour que le sextuple Ballon d’or signe chez les Skyblues avoisinait les 2,5 contre un, chez les bookmakers d’Angleterre.

Les transferts attendus à City selon les bookmakers : Paulo Dybala (Juventus), cote = 10 ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 8

Lionel Messi avait grosse cote jusqu’à ce week-end

C’était alors l’une des signatures les plus attendues par les opérateurs, de l’autre côté de la Manche. Maintenant que La Pulga a pris publiquement position pour clarifier sa situation, la cote et l’intérêt à son sujet devraient baisser. Plus sûrement que les autres visés comme les recrues les plus probables des spécialistes du marché. Avec des postes et des profils bien différents, de la défense avec Kalidou Koulibaly, au milieu (Harry Winks, Declan Rice…), ou devant, comme Harry Kane ou Paulo Dybala, cités.

Des profils et postes différents pour Manchester City

Le club de Pep Guardiola, bien qu’inquiété par le fair play financier pour ses derniers résultats financiers, devrait encore disposer de moyens élevés pour opérer sur ce marché. Il a déjà investi pour les renforts de Nathan Aké (45,3 M€), Ferran Torres (23 M€), Yan Couto (6 M€) et Issa Kaboré (4,5 M€). Les 8 recrues les plus attendues des bookmakers pour l’été de Manchester City sont à découvrir dans le diaporama ci-dessus, avec les cotes attribuées à chacun.