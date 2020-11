Manchester United : Old Trafford n’a rapporté que 2M€ sur le dernier trimestre

Le « Théâtre des Rêves » ne porte plus son nom. Avec la pandémie et les matches à huis clos, le stade Old Trafford résonne creux, comme toutes les enceintes européennes, les soirs où se produisent les joueurs de Manchester United. Au-delà de la tristesse pour le spectacle, c’est une catastrophe financière, pour la direction du club. Sur les trois derniers mois écoulés jusqu’en octobre, la billetterie n’a rapporté que 2 millions d’euros et même un peu moins, selon les chiffres communiqués, au premier trimestre.

Très exactement, 1,7 millions de livres (1,9 M€), gagnés à la ligne « matchday », c’est-à-dire l’équivalence, sinon moins, d’un seul match d’une journée classique de championnat. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, Manchester United s’est produit quatre fois à domicile. Selon Łukasz Bączek, spécialiste sport business sur Twitter, les revenus de la billetterie ont fondu de 92%, d’une année à l’autre. Mais il ajoute que les droits de l’audiovisuel compensent, quelque peu, en augmentation de 45% ; ils rapportent 53 millions d’euros.

/Thread/ Revenue for #ManchesterUnited fell almost 20% its first quarter to £109m. Game day revenue was destroyed by the pandemic, falling 92%, though most – but not all – of that drop was offset by broadcast TV revenue, which rose 45%. Commercial revenue was also down 25% due pic.twitter.com/GDS7ybdqaq

— Łukasz Bączek (@Lu_Class_) November 13, 2020