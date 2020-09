Manchester United : Tous les salaires des Red Devils en 2020-21

Manchester United revient en Ligue des champions, et c’est clairement une bonne nouvelle pour les Red Devils. Sportive, bien sûr, mais surtout financière, économiquement parlant c’était devenu une nécessité prioritaire pour le clubs (et les sponsors qui lui sont associés), de revenir disputer la lucrative C1. Cela va permettre de soulager la trésorerie, mis à mal par les salaires des joueurs mancuniens, parmi les plus élevés du football anglais.

Quatre des cinq joueurs les mieux payés de la Premier League

A ce point qu’ils sont quatre parmi les 10 joueurs les mieux payés de la Premier League, cette saison 2020-21, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes, avec toutefois un mercato qui se poursuit, jusqu’à la mi-octobre. Et trois d’entre eux occupent les quatre plus hautes marches, avec le gardien David de Gea au sommet, à près de 23 millions d’euros bruts la saison. Et deux Français dans son sillage, Paul Pogba à Anthony Martial, à respectivement 16,9 M€ et 14,4 M€, pour une livre sterling qui vaut 1,12236 euros, au cours monétaire du moment.

Dernière saison contractuelle pour 8 joueurs dont Pogba

Pogba est l’un des huit joueurs du group professionnel, qui entre dans sa dernière année contractuelle. Il pourrait être prolongé et revalorisé, dans les semaines ou mois à venir. Au dernier rapport Deloitte sur la valorisation des équipes de football, la masse salariale du club d’Ole Gunnar Solskjaer en 2019 s’élevait à 332 millions de livres (372,5 M€), elle est dans le top 5 des plus fournis dans la totalité des clubs du monde. Sur cette même saison 2019, Sporting Intelligence donnait à un peu plus de 7 millions d’euros, le salaire moyen, à MU.

Tous les salaires des joueurs de Manchester United cette saison 2020-21