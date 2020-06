Margotton et Lizarazu commenteront la saison de Ligue 1

C’est une surprise annoncée ce mardi matin avant 8h : les groupes TF1 et Mediapro s’associent pour lancer ensemble, à partir du mois d’août, la chaîne Telefoot. C’est celle qui diffusera la saison de Ligue 1, pour la couverture principale, puisque le groupe audiovisuel espagnol est le nouveau propriétaire des droits de diffusion de de l’élite du foot français.

La Ligue 1 sur Telefoot avec Margotton et Lizarazu aux commentaires

Ce communiqué d’annonce donne les noms de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. L’ex-journaliste de Canal + et le champion du monde 98 officiaient ensemble sur la Une, aux commentaires notamment, de l’équipe de France. C’est un retour aux sources de la Ligue 1, pour le premier, une découverte pour l’ancien professionnel. « Ce partenariat est une occasion de valoriser l’une de nos plus belles marques qui rassemble le public depuis plus de quarante ans, indique Gilles Pélisson, le PDG de TF1 par communiqué. Nous sommes également heureux de participer à cette aventure avec nos meilleurs experts, les plus pointus et les plus populaires, au premier rang desquels notre duo de commentateurs Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Ce partenariat consacre notre savoir-faire en matière de création de contenus sportifs à forte valeur ajoutée. »

80% de la Ligue sera diffusée sur la nouvelle chaîne à venir en août

« Mediapro est heureux de pouvoir confier les commandes des meilleurs matches de la Ligue 1 à ce duo devenu une référence aussi bien pour les amateurs de football que pour toute la profession », ajoute la communication. Telefoot diffusera à la reprise, près de 80% de la Ligue 1, dont les dix plus grandes affiches, le match du dimanche soir, plus 8 rencontres par journées de Ligue 2 et des magazines.