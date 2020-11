Masters 2020 d’Augusta : 11,5M$ de prize money. Le détail des primes

Le golf ne connait pas la crise, tout du moins jusqu’ici, elle n’a pas (trop) d’impact aux Masters 2020 d’Augusta, qui se disputent en ce moment, aux Etats-Unis. Le prize money de cette édition est resté à l’identique de celui qu’il était la saison dernière. C’est-à-dire que 11,5 millions de dollars sont distribués tout au long du tournoi. Et 18% de ce pot total sera versé en prime, au vainqueur du tournoi. En plus de la fameuse veste verte qui ouvre à celui qui la porte, les portes du cercle ultra restreint, de l’Augusta National Golf Club.

A Augusta, le golf passe la crise sans (trop) souffrir

Il y a des bonus financiers pour les 50 premiers. Les autres ne repartent pas sans rien, il y a des lots prévus en nature, à hauteur d’un peu plus de 28 000 dollars (23 500 euros). Le vainqueur de ce Masters 2020 d’Augusta touchera 2,07 millions de dollars (1,7 M€). Dans une autre discipline, c’est l’équivalent de ce qu’a gagné Rafael Nadal, au tennis, en s’imposant en septembre, au tournoi de Roland Garros.

Plus d’argent pour le 3e que pour tous les participants il y a 34 ans

Cette saison faisant exception – et encore les gains sont-ils maintenus -, sinon chaque année les Masters d’Augusta rendent plus riche ceux qui les disputent. Cette année, il y aura plus d’argent (782 000 $), pour le troisième, qu’il y en avait pour tous ls participants de l’édition 1986, remportée par Jack Nicklaus.

Les primes des Masters 2020 d’Augusta

1er = 2 070 000 $

2 = 1 242 000 $

3 = 782 000 $

4 = 552 000 $

5 = 460 000 $

6 = 414 000 $

7 = 385 250 $

8 = 356 500 $

9 = 333 500 $

10 = 310 500 $

11 = 287 500 $

12 = 264 500 $

13 = 241 500 $

14 = 218 500 $

15 = 207 000 $