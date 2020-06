Mbappé à 259,2 M€, les 10 joueurs les plus chers du mercato selon le CIES

Pas facile d’y voir clair d’une étude à une autre, malgré la légitimité de tous les acteurs, à produire des estimations. C’est que déjà en temps normal, le marché des transferts est difficile à cerner, alors en ces bouleversements endurés partout sur la planète, mesurer la valeur des joueurs tient à l’exercice d’équilibriste, avec plus ou moins de justesse. Ce lundi, l’Observatoire du football (CIES) nous livre ses données du moment, pour celles qui relèvent des joueurs les plus chers.

Kylian Mbappé valorisé plus cher que le transfert de Neymar au PSG

En tête, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Alors que KPMG réduisait récemment sa cote à 177 millions d’euros du fait du Coronavirus, le Centre international d’études sportives, en Suisse, pense au contraire que le champion du monde est un joueur hautement bankable, au point de dépasser le coût record du transfert de Neymar au PSG (222 M€). Kylian Mbappé est valorisé à 259,2 millions d’euros, les auteurs le justifient par la jeunesse du garçon (21 ans) et la longueur de son contrat restant (2023).

Antoine Griezmann au Barça est aussi dans le top 10 du CIES

Il devance l’attaquant anglais de Manchester City, Raheem Sterling (à 194,7 M€) et un autre phénomène du foot encore plus jeune d’un an (20 ans), qu’est l’attaquant du Borussia Dormtund, Jadon Sancho (179,1 M€). Antoine Griezmann au FC Barcelone est l’autre joueur français du top 10, donné à 136,4 M€.

les 10 joueurs les plus chers du mercato selon l’Observatoire du football

10. Harry Kane (Tottenham) = 118,7 M€

9. Alphonse Davies (Bayern Munich) = 133,5 M€

8. Antoine Griezmann (FC Barcelone) = 136,4 M€

7. Sadio Mané (Liverpool) = 139,2 M€

6. Mohamed Salah (Liverpool) = 144,9 M€

5. Marcus Rashford (Manchester United) = 152,3 M€

4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) = 171,1 M€

3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) = 179,1 M€

2. Raheem Steeling (Manchester City) = 194,7 M€

1. Kylian Mbappé (PSG) = 259,2 M€