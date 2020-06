Mbappé, De Ligt, Pulisic… Les 10 U21 les mieux payés en 2020

Retenez bien leurs noms si vous ne les avez déjà en tête, car ce sont eux les stars du football de demain. Pour ceux qui n’ont pas encore atteint le statut, différemment de Kylian Mbappé, déjà quadruple champion de France et champion du monde, à seulement 21 ans. C’est-à-dire, à la limite maximale des 10 joueurs listés, dans le diaporama ci-dessous. A leur (jeune) âge, ils sont les mieux payés du moment, dans le football.

Les U21 les mieux payés en 2020 : 10. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) = 3,6 M€

Kylian Mbappé au sommet de sa génération

Mbappé, à palmarès et statut déjà à part, l’est aussi sur la rémunération. L’attaquant né à Bondy gagne près de 23 millions d’euros bruts la saison, sans les primes. Soit le double de son dauphin, le défenseur néerlandais de la Juventus Turin, Matthijs De Ligt à propos duquel l’on sait toutefois, qu’il a plus de 5 millions d’euros de plus possibles, sous la forme des variables. Christian Pulisic à Chelsea complète le podium des U21 les mieux payés en 2020, sachant qu’ils sont deux des Blues, dans ce classement. Comme les représentants du Real Madrid.

De Ligt et Pulisic complètent le podium

Il faut justifier d’un salaire a minima de 3,6 millions d’euros bruts la saison, comme Jadon Sancho au Borussia Dortmund, pour justifier sa place dans ce top 10. En moyenne, un joueur qui le compose gagne 8,75 millions d’euros ; l’équivalent proche de l’Allemand Pulisic, à Londres.