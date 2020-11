Medvedev, Thiem… Les primes gagnées par le top 10 du tennis en 2020

Voilà, c’est fini. La saison 2020 de tennis s’est achevée ce dimanche en soirée, par la victoire en trois sets (4/6, 7/6, 6/4), de Daniil Medvedev aux dépens de Dominic Thiem, à Londres. Le Russe finit l’année en trombe, en remportant coup sur coup, le tournoi de Bercy, et les Masters de clôture. De surcroît, il a gagné ce week-end, sans avoir perdu un match dans le tournoi ; une performance qui lui vaut de tripler sa prime finale.

Medvedev finit la saison en vainqueur devant Thiem

Cumulé, le prize money du top 10 en 2020 approche les 25,6 millions d’euros, soit une moyenne de 2,5 millions par tête, non loin du résultat final, de l’Allemand Zverev. Naturellement, qu’en ces circonstances inédites et exceptionnelles que celles que nous traversons, les primes dans les tournois du tennis ont fondu. Quand, a minima, l’épreuve s’est maintenue. Exemple avec le numéro un mondial de la discipline, Novak Djokovic : en un an, ses gains ont baissé de 44,15%, passant de 9,7 millions d’euros, à moins de 5,5 millions, à la fin de cet exercice.

25,6 M€ cumulés par le Top 10, un prize money plus faible que jamais

Roger Federer, en raison d’une saison perturbée par les blessures, est celui qui accuse le plus gros décalage entre son classement mondial (le 5e) et les gains de son année ; pas beaucoup plus que le demi-million d’euros. Il faut remonter loin en arrière, pour trouver trace d’une saison aussi pauvre pour le Suisse, sportivement et financièrement parlant.

Les primes gagnées par le top 10 mondial du tennis en 2020