Messi, Benzema… Les 11 joueurs les mieux payés de la Liga 2020-21

Si le top 11 des joueurs les mieux payés de la saison 2020-21 de Liga évolue, c’est parce qu’il a perdu Gareth Bale parti à Tottenham, et que Luis Suarez a troqué le maillot du Barça et un salaire à 20,8 M€ brut par an, pour celui de l’Atlético Madrid et un contrat de deux ans, à 13 millions la saison. Le Pistolero recule, mais il reste dans les 10 – pour l’occasion élargis à 11 -, et devient avec le gardien Jan Oblak, le plus gros revenu dans le vestiaire des Colchoneros.

Les 11 joueurs les mieux payés de la Liga : 11. Luka Modric (Real) = 13 M€ brut en 2021

Lionel Messi reste en Liga et le n°1 des salaires

Après avoir perdu Cristiano Ronaldo, en 2018, le championnat d’Espagne a cru voir le départ de Lionel Messi. Ce n’est peut-être que reculer pour mieux sauter, car la Pulga est sous contrat au Barça, jusqu’au terme de cette saison. D’ici là, il va rester le joueur le mieux rémunéré dans le monde du football, en salaire versé par son club s’entend. Car avec les revenus commerciaux, il est devancé de Ronaldo.

Benzema, Dembélé et Griezmann dans le classement

Ce classement n’a de place que pour des joueurs des trois plus gros clubs que sont le Barça, le Real Madrid et l’Atlético. Les Merengue sont en force, au nombre de cinq dans les onze. Et il y a trois joueurs français, avec Karim Benzema derrière les Blaugrana, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann ; ce dernier secondant Lionel Messi, au classement de la Liga, avec 23,3 millions d’euros par an, jusqu’en 2024. Les salaires du classement sont des estimations annuelles exprimées en brut. Découvrez le palmarès du championnat d’Espagne, en détails et images dans la galerie ci-dessus.