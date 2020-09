Messi, Griezmann… Que vaut le 11 type du Barça sur ce mercato ?

Avec Lionel Messi dans ce groupe, la valorisation est naturellement plus conséquente. L’Argentin, même s’il n’est plus le joueur le plus cher de la planète sur le mercato, pour son âge qui avance d’une part (33 ans), et la fin prochaine (en 2021) de son contrat, n’en est pas moins le plus bankable d’entre tous, dans le onze type du FC Barcelone, cette saison 2020-21. Celui sur lequel Ronaldo Koeman, le nouveau coach, entend s’appuyer, d’après le media Sport, en Espagne.

Lionel Messi, le plus bankable à plus de 100 M€

Messi est le seul à dépasser les 100 millions d’euros, sur ce marché des transferts. Lui, et probablement Ansu Fati, dans l’esprit de ses dirigeants, car la jeune pépite de 17 ans est très convoitée. Son profil est de nature à faire exploser les enchères, mais son estimation du moment, au regard de son potentiel, et de son faible vécu dans le monde professionnel a contrario, avoisine les 55 millions d’euros.

Un collectif valorisé à plus de 660 M€ sur ce mercato

Ce 11 type du Barça, saison 2020-21, vaut un peu plus de 660 millions d’euros au cumul des joueurs qui le composent. Soixante millions est donc la valorisation moyenne, équivalente à celle du défenseur français Clément Lenglet ; l’un des trois joueurs tricolores de ce collectif, avec Ousmane Dembélé sur l’aile droit et Antoine Griezmann, à la mène. Ces deux là sont à la baisse, entre l’investissement initial pour les recruter et ce qu’il pèsent désormais sur le marché. Cette équipe, enfin, est la plus chère de son championnat et plus de 150 millions d’euros supérieure à celle du Real Madrid, rival.

Le onze type du FC Barcelone 2020-21 sur le mercato