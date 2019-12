Messi, Mbappé ou Ronaldo: Qui sera le prochain Ballon d’or 2020 selon les bookmakers ?

Lionel Messi vient tout juste d’être sacré, au début de ce mois de décembre, que déjà les regards se tournent vers la prochaine édition. Qui sera le Ballon d’or 2020, dans un an presque tout pile. Il est bien sûr trop tôt pour y répondre, mais pour les bookmakers de Grande-Bretagne la question est déjà d’actualité, avec de premiers favoris qui se dégagent du lot.

Messi candidat à sa propre succession, mais Mbappé est dans son sillage

Naturellement Lionel Messi en tête, candidat légitime à sa propre succession. S’il l’est en ce mois de décembre, il serait logique qu’il le soit dans un an. L’hypothèse approche une cote de 4 contre un. Comprendre que quatre livres sont à gagner pour une mise de un. Et si c’était sinon la saison du précoce Kylian Mbappé ? Il vient d’avoir 21 ans, l’âge auquel Ronaldo et Michael Owen ont décroché le trophée. Que le champion du monde français soit titré est coté à 8. C’est lui qui suit directement Messi dans l’analyse des opérateurs outre-manche.

Un joueur du PSG sacré Ballon d’or 2020 ?

Et après Neymar. Faut-il comprendre que cette saison sera celle du PSG, par extension en Ligue des champions ? Le duo parisien a bonne estime, le Brésilien vaut une cote aux environs de 10. Soulignons qu’en 2020 se disputent la Copa America et l’Euro de football, il faudra pour les candidats au titre, idéalement briller sur les deux tableaux. Enfin, après Messi, Mbappé et Neymar pointent Cristiano Ronaldo (à 12) et plus loin le dauphin 2019, Virgil van Dijk (21) et les Belges Kevin De Bruyne et Eden Hazard, à 26.