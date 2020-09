Messi vs Massa : La Pulga gagne en justice pour le dépôt de sa marque

C’est un litige vieux de près de dix ans, qui a son épilogue. Tout commence par le désir de la star du FC Barcelone Lionel Messi, de déposer, sur son nom, une marque centrée dans l’univers des articles de sport. Que du classique jusqu’ici, pour un footballeur à la réputation et la notoriété planétaires. Oui mais voilà, en Espagne existait déjà une marque du nom de Massi, qui produit des vélos et accessoires dédiés.

Massi perd finalement son procès contre Lionel Messi

C’est après les démarches entreprises par l’entourage du joueur à cet effet, en 2011, que Massi s’y est opposé en saisissant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Laquelle donna gain de cause au fabricant de cycle, jugeant à la fois une très forte ressemblance écrite et phonétique des noms Messi et Massi. Et en jugeant également, que la vente d’articles de sport les rapprochaient de trop près. L’EUIPO a confirmé sa décision en 2013, un an plus tard, Lionel Messi se tournait vers le Tribunal de l’Union européenne (TUE), pour faire valoir ses droits.

La Pulga va pouvoir déposer sa marque de sport

Avec succès puisque le jugement rendu lui est favorable et l’autorise désormais, au dépôt de sa propre marque. Le tribunal estime que la popularité de Lionel Messi minimisait le risque de confusion, étant donné qu’il est un « personnage public », associé à la pratique du « football », et de « renommé mondiale ». Le TUE estime également que les logos des deux entités les différencient de manière adéquate.