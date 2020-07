MHSC : Combien ça coûte de recruter Loris Karius (Liverpool) ?

Un gardien de but. Le besoin est ici clairement identifié du côté du Montpellier HSC, le club de La Paillade cherche son numéro un et explore plusieurs pistes à cet effet. En lorgnant, selon nos voisins anglais, sur le club (toujours à date), champion d’Europe en titre, et son portier Loris Karius. La doublure d’Alisson le numéro un, et de l’Espagnol Adrián ne devrait pas rester une saison de plus chez les Reds.

Le MHSC avec un oeil sur le gardien des Reds de Liverpool ?

Prêté au Besiktas, en Turquie, ces deux dernières saisons, il sera l’objet d’un nouveau prêt, sinon d’une opération payante et définitive pour lui et les Reds. Difficile néanmoins d’envisager le recruter définitivement cet été, pour Montpellier. Le club héraultais n’est pas du genre mettre tous ses oeufs dans un même panier, il n’investira pas au-delà du raisonnable pour le renfort de l’Allemand, de 27 ans. Lequel est en perte de vitesse, si l’on traduit l’évolution récente de sa carrière par sa valeur sur le marché des transferts : engagé pour près de 6,5 M€ hors bonus, par Liverpool en 2016, il n’est plus estimé qu’à 5 millions au mieux.

Montpellier are interested in signing Loris Karius from Liverpool. Beşiktaş had a £6m deal in mind for Karius and that is the fee Liverpool would look to receive for him. 🔴 — Dominic King (@DominicKing_DM) July 21, 2020

Loris Karius gagne un chouïa moins à Liverpool, que Geronimo Rulli à la Real Sociedad

Cela, pour compenser les deux saisons restantes dans son contrat, jusqu’en 2022. Loris Karius avoisine à Liverpool, un salaire de 120 000 euros bruts mensuels, sans les bonus. C’est un peu moins que n’en gagnait Geronimo Rulli, pour la saison de prêt, en provenance de la Real Sociedad. Montpellier devra probablement prendre toute partie de ses émoluments, s’il parvient à se faire prêter Karius, la saison prochaine. C’est ce que payait le Besiktas jusqu’à connaître des soucis financiers, forçant le club à libérer le joueur. Et ne pas lever l’option d’achat fixée alors, à 8 millions d’euros.