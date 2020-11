Milan AC : Un actif joueur à 160 M€ en fin de contrat en 2021 !

Chaud devant au Milan AC. Devant, comprendre demain. Ou de façon imminente, il y a urgence pour le bord du club lombard, de régler la situation contractuelle de ceux qui arrivent à leur fin, au 30 juin 2021. Au moins les principaux, car cela concerne plusieurs cadres, valorisés ensemble, à près de 160 millions d’euros sur le marché des transferts, par la plateforme Transfermarkt.

Le joueur le plus cher du collectif sera libre en juin

Il est notamment question du gardien Gianluigi Donnarumma, 21 ans seulement, il est, à près de 60 M€ estimés, le joueur le plus bankable de tout le collectif milanais. Sachant que pour le fonds d’investissement Elliott Management à la tête du club, il est temps de rentabiliser la dépense, laisser partir libre l’international transalpin serait un échec cuisant. Des discussions pour le prolonger sont menées, il reste un mois avant janvier, à partir duquel Gianluigi Donnarumma pourra librement négocier ailleurs son futur.

Stop ou encore pour Zlatan Ibrahimovic ?

La situation est différente pour Sandro Tonali, Brahim Díaz et Diogo Dalot. Ils sont tous les trois prêtés cette saison au Milan AC, au terme de cet exercice, ils devront rentrer dans leur clubs respectifs. Sauf à ce que l’option d’achat soit levée, puisque les deux premiers en ont une. Pas le défenseur portugais, de Manchester United. Quid enfin, de Zlatan Ibrahimovic ? A son âge de 36 ans, il n’est plus guère valorisé sur le mercato, mais c’est sans importance, le Suédois décidera s’il continue et dans ce cas où il jouera. Le privilège des rois.

Les joueurs du Milan AC en fin de contrat en 2021

Gianluigi Donnarumma

Sandro Tonali

Hakan Calhanoglu

Diogo Dalot

Brahim Díaz

Zlatan Ibrahimovic

Mateo Musacchio

Antonio Donnarumma