Musculation : comment garantir une musculature durable ?

Notre corps commence à s’user avec l’âge, et comme les machines ont besoin d’un entretien et d’un graissage réguliers, il a besoin de nutriments appropriés et d’un mode de vie sain. Une alimentation équilibrée et saine ainsi qu’un exercice régulier sont donc indispensables pour maintenir de bonnes conditions physiques. Si vous avez plus de 30 ans et que vous souhaitez savoir comment prévenir la perte musculaire liée à l’âge, alors vous êtes au bon endroit ! De même, si vous êtes plus jeune, il est toujours conseillé de se préoccuper du devenir de son corps et de sa santé dès le plus jeune âge. Découvrez nos conseils pour construire et entretenir des muscles durables.

Adopter un régime alimentaire équilibré

Le facteur le plus important pour rester en forme est d’avoir une alimentation saine. Les composants essentiels d’un régime alimentaire sain comprennent des denrées qui nourriront votre corps avec l’équilibre idéal d’hydrates de carbone, de protéines et de tous les minéraux et vitamines nécessaires à votre sport. L’eau est une autre composante importante de notre corps : un apport suffisant en eau est un facteur primordial de la bonne santé de l’organisme.

Veillez à inclure dans vos repas un apport sain de produits laitiers, de volaille, de légumes verts et à feuilles. Il est également très important de limiter la consommation de sucre au minimum. Ne laissez pas votre estomac rester vide trop longtemps. Vous risqueriez d’avoir trop faim et de grignoter, quitte à avoir une alimentation déséquilibrée.

Il est également conseillé d’envisager une supplémentation en multivitamines pour vous assurer un apport suffisant de nutriments clés qu’il n’est pas toujours évident d’obtenir dans son alimentation. Il est bon de suivre les conseils d’experts ou de formateurs sur les recommandations de marques spécifiques, ils peuvent également vous aider à dresser un tableau d’alimentation en fonction de votre IMC et de votre pratique sportive.

La whey isolate, une bonne alliée pour la construction musculaire

La whey isolate est une protéine de lait qui contribue à augmenter la masse musculaire conformément à vos besoins physiologiques. Les sportifs de haut niveau reconnaissent les bienfaits de la whey isolate sur la construction musculaire et l’intègrent dans leur régime alimentaire afin d’être plus endurants. Cette protéine est bonne aussi bien pour l’amélioration de la masse musculaire que pour la récupération. Pourquoi est-elle idéale pour une musculature durable ? Parce qu’elle a un excellent profil en acides aminés essentiels : il est conseillé d’en prendre 30g par jour après une séance de sport.

Privilégier d’autres sources de calories

Vous pensez peut-être que pour construire des muscles durables, avoir un apport maximum en protéines est la clé ? Sachez que l’apport journalier recommandé est de 0,8 à 1,2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. Pour un homme de 75 kg, cela signifie donc 60 à 90 grammes de protéines par jour. Les protéines ne sont pas le seul facteur d’une musculature durable. En effet, une alimentation saine, composée de calories adéquates, et pas seulement de protéines, est primordiale pour le développement des muscles. Il est vivement recommandé d’inclure d’autres sources caloriques telles qu’une quantité raisonnable de produits laitiers et de céréales complètes pour faire le plein d’énergie et tonifier le corps.

Ne pas négliger les glucides

Les glucides sont essentiels pour fournir la puissance désirée à vos muscles. Pendant l’entraînement, votre corps a besoin de beaucoup de glucides, et le glycogène stocké dans votre corps agit comme carburant pour exécuter vos séances d’entraînement. Votre alimentation doit donc être enrichie en glucides lents, que l’on trouve plus souvent dans les aliments comme les féculents, les pommes de terre, les céréales, etc. Bien que les pizzas et les produits sucrés soient riches en glucides, leur consommation doit être limitée pour une alimentation saine.

Le lait allégé et les fruits frais sont également de bonnes sources de glucides. Évitez les aliments à forte teneur en fibres immédiatement avant et après vos séances d’entraînement. Consommez-en plutôt à d’autres moments de la journée.

Boire beaucoup d’eau

Pendant l’exercice, vous avez tendance à transpirer et à épuiser une grande partie de l’énergie de votre corps. La déshydratation peut provoquer de la fatigue, des étourdissements et des crampes musculaires. Ainsi, l’efficacité de vos séances sera réduite et, parfois, vous ne serez pas en mesure d’avoir de bons résultats.

L’eau est un élément important pour maintenir votre corps hydraté. Buvez suffisamment d’eau tout au long de la journée et prenez régulièrement des gorgées d’eau dans un intervalle de 20 minutes pendant vos exercices.

Miser sur un entraînement musculaire efficace

L’entraînement musculaire ne peut être ignoré si vous souhaitez développer efficacement vos muscles sur la durée ! Il est plus judicieux de faire appel à un entraîneur ou un coach sportif qualifié qui vous conseillera des exercices adaptés au renforcement musculaire. Il sera également en mesure de vous conseiller sur le régime alimentaire à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté.

Il existe divers exercices comme les pompes, l’haltérophilie et les redressements assis qui vous aident à construire et à renforcer les muscles de vos bras, de vos jambes, de votre poitrine, de vos cuisses, etc. Vous pouvez faire ces exercices par vous-même, mais pour obtenir les résultats souhaités rapidement, il est conseillé de se faire aiguiller par un entraîneur professionnel. Maintenir cette masse musculaire de façon optimale se fera par la continuité de l’exercice et par un régime alimentaire adapté.