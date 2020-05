Naomi Osaka devient la sportive la mieux rémunérée de l’histoire

Jamais aucune sportive dans le monde n’avait généré autant d’argent sur une année complète que la joueuse de tennis, Naomi Osaka. Selon Forbes, la Japonaise a engrangé 37,4 millions de dollars (34,3 M€), au cours des douze derniers mois, à la faveur des primes gagnées sur le circuit APT et des revenus du sponsoring. C’est 1,4 millions de dollars en plus que Serena Williams qui la suit, au classement 2020.

Douze mois à 37,4 M$ pour Naomi Osaka. Un record

Le magazine économique remarque que l’actuelle numéro 10 mondiale explose l’année record de Maria Sharapova en 2013, avec 29 millions de dollars. Jusqu’alors, aucune autre athlète n’avait fait aussi bien. « Pour ceux qui ne font pas partie du tennis Osaka est un visage relativement frais, avec de surcroît une belle histoire », note pour Forbes, David Carter, professeur de sport business à l’USC’s Marshall School of Business. Il ajoute : « Combinez à cela le fait qu’elle soit jeune et biculturelle, deux critères qui font écho plus largement sur la planète, et voilà le résultat de l’émergence d’une icône mondiale du marketing sportif ».

Privée de Jeux Olympique à domicile en 2020

Illustration par l’exemple avec le lucratif contrat d’équipementier, signé par la joueuse de 22 ans. Elle a quitté l’année dernière son premier partenaire adidas, pour rejoindre la marque rivale Nike, à hauteur de près 10 millions de dollars par an, jusqu’en 2025. Elle est aussi l’ambassadrice de plusieurs marques comme Procter & Gamble, Nissin ou All Nippon Airways. Programmé à Tokyo, les Jeux Olympique 2020 devait être l’occasion pour elle de fédérer encore plus largement autour d’elle, en profitant de son statut de star internationale. Gageons pour elle et tous les amoureux du sport que ce ne soit qu’une partie remis.