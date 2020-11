NBA 2020 : Salaire, contrat, ce que Killian Hayes a signé avec les Pistons

Septième choix d’une draft. Dans l’histoire du basket tricolore, c’est une première. On la doit à Killian Hayes, que les Pistons de Detroit ont recruté cette nuit, en septième position, donc. Killian Hayes a 19 ans, il est né en Floride, formé à Cholet en France et il était la saison dernière en Allemagne, au Ratiopharm Ulm. Le jeune homme s’est engagé avec sa nouvelle franchise, pour les quatre prochaines saisons.

Killian Hayes 7e choix de la draft, un record pour un Français

Selon The Detroit News, le meneur de jeu de formation va gagner 24,1 millions de dollars (20,3 M€), sur la longueur du contrat, dont 10,9 millions (9,2 M€) luis seraient garantis. C’est-à-dire que Killian Hayes va gagner de 2,7 à près de 6 millions de dollars par an, en jouant aux côtés de Blake Griffin. C’est beaucoup pour un rookie et à la fois encore très modeste face aux plus haut salaires de la Ligue, auquel il pourra prétendre – souhaitons-le pour lui – dans une paire d’années, si la NBA s’offre à lui.

Un contrat de quatre ans signé avec les Pistons de Detroit

En attendant, Troy Weaver, le directeur général des Pistons de Detroit, compte sur lui et sur ses aptitudes à défendre pour les quelles il a notamment été choisi.« Je crois dès le départ, qu’il va nous épauler dans le secteur défensif. Malgré son jeune âge, il a une mentalité portée sur la défense et nous cherchons justement à appuyer sur notre base défensive. » Il y avait cinq joueurs français, candidats à la draft, la nuit dernière. Deux ont touché le Graal, avec Théo Maledon (34e, OKC Thunder) en plus, pour cette saison qui débutera le 22 décembre.