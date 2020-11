NBA 2021 : Les 10 joueurs les mieux payés de la saison 2020-21

C’est enfin chose faite, la NBA reviendra pour Noël, après que l’union des joueurs ait validé la proposition de reprise de la Ligue le 22 décembre, émise par le commissionnaire Adam Silver. Ce sont les spécialistes Adrian Wojnarowski et Shams Charania qui ont confirmé la nouvelle sur Twitter, ce vendredi 6 novembre. Ce sera l’occasion de revoir sur les terrains certaines stars que l’on avait manqué en 2020 pour cause de blessures comme Stephen Curry ou Kevin Durant. Parmi les meilleurs de l’histoire de leur sport, les deux anciens coéquipiers feront partie des 10 joueurs les mieux payés de la NBA en 2021.

Il fera bon être un meneur NBA la saison prochaine

En supériorité numérique, ils sont 4 meneurs de jeu dans ce top 10, plus précisément dans le top 5. Ainsi, en deuxième position, la star des Houston Rockets, Russell Westbrook, sera payé à hauteur de 34 944 062€ bruts, et empochera la même pactole que l’inépuisable Chris Paul à Oklahoma City Thunder. Mais la médaille d’or revient à Stephen Curry, qui touchera la modique somme de 36 336 075€ bruts au sein des Golden State Warriors la saison prochaine. Seulement, ces montants pourraient fortement baisser après le passage de la Ligue, qui, pour la première fois, pourrait retenir un pourcentage allant jusqu’à 40% des salaires des joueurs, pour pallier aux grosses pertes financières causées par la crise sanitaire.

Les grands absents des 10 joueurs les mieux payés en 2021

On aurait pu s’attendre à voir, dans les 10 plus gros salaires de la NBA, le double MVP de saison régulière en titre, Giannis Antetokounmpo. Malheureusement pour lui, son contrat a été signé bien avant son explosion, et ne représente pas vraiment son apport au sein des Millwaukee Bucks, avec 23 233 706€ bruts en 2021. Pas de Kawhi Leonard non plus, le champion et MVP des finales 2019 n’intègre pas le classement, puisqu’avec 29 015 960€ à la saison, il est moins rémunéré que son coéquipier Paul George. Une donnée qui fait parler, depuis les performances décevantes de ce dernier durant les playoffs de cet été. Le premier français de la liste, Rudy Gobert, tourne à 21 754 337€ sur l’exercice chez les Utah Jazz, et est le 46ème joueur le mieux payé de la Ligue.

Le top 10 des joueurs NBA les mieux payés en 2021 :

Stephen Curry (Golden State Warriors) = 36 336 075€ Russel Westbrook (Houston Rockets) = 34 944 062€ Chris Paul (Oklahoma City Thunder) = 34 944 062€ James Harden (Houston Rockets) = 34 856 282€ John Wall (Washington Wizard) = 34 856 282€ LeBron James (Los Angeles Lakers) = 33 136 611€ Kevin Durant (Brooklyn Nets) = 33 000 907€ Blake Griffin (Detroit Pistons) = 31 101 611€ Paul George (Los Angeles Clippers) = 29 952 053€ Klay Thompson (Golden State Warriors) = 29 876 813€

Estimations annuelle des salaires exprimés en brut.