New Era : découvrez l’histoire exceptionnelle de cette marque

Que vous soyez ou non un amateur de mode et de tendances, vous connaissez sans aucun doute la marque New Era. En effet, elle est populaire dans le monde entier, notamment pour ses casquettes de baseball. New Era est une entreprise unique en son genre, véritable pionnière en matière de couvre-chefs. C’est vrai, son histoire est passionnante et devrait inspirer n’importe quel chef d’entreprise. Nous vous proposons justement de vous la faire découvrir.

La famille Koch, à l’origine de la marque New Era

Le saviez-vous ? Les origines de la marque New Era sont allemandes. En effet, son créateur est Ehrhardt Koch, un fils d’immigré allemand vivant dans la banlieue de Buffalo, à proximité de New-York. En 1902, le jeune Ehrhardt décide de postuler dans l’entreprise Miller Brother’s Cap company, spécialisée dans la fabrication de chapeaux. Il va y rester pendant 18 ans, le temps de découvrir et de maîtriser l’ensemble du processus de fabrication des couvre-chefs. Alors, à 34 ans, il décide de créer sa propre entreprise grâce à un prêt de 5000 dollars accordé par sa tante. C’est ainsi que E.Koch Cap Company, ancêtre de New Era, voit le jour.

Harold Koch, une source d’innovations pour la marque New Era

L’entreprise E.Koch Cap Company connaît un succès grandissant. En effet, après seulement un an d’existence, la marque a vendu plus de 60 000 couvre-chefs. À l’époque, le modèle phare est la casquette Gavroche. Deux années après sa création, E.Koch Cap Company change de nom, pour devenir New Era Cap Company. C’est alors qu’Ehrhardt Koch décide d’embaucher au sein de l’entreprise Harold, son fils. Celui-ci débute au plus bas de l’échelle pour, comme son père, découvrir toutes les étapes de fabrication des couvre-chefs de la marque.

Le jeune homme va alors acquérir de l’expérience et proposer de multiples innovations. En effet, c’est Harold Koch qui invente un nouveau procédé, permettant de coudre la calotte sans recourber les pans. En outre, il invente également le bandeau de tissu, qui remplace le bandeau de cuir à l’intérieur de la visière, permettant ainsi d’absorber la transpiration. Harold Koch devient un véritable pilier de l’entreprise et permet à cette dernière de perfectionner ses produits, et donc d’apporter satisfaction à ses clients.

La marque New Era et les équipes nationales de baseball américaines

Dans les années 1930, un sport devient de plus en plus populaire aux USA : il s’agit du baseball, qui se pratique à l’extérieur. Déjà à l’époque, les joueurs portaient des casquettes, de façon à se protéger du soleil. Harold décide alors de lancer la production de casquettes de baseball. Là encore, le succès est au rendez-vous. En effet, dès 1934, New Era devient le fournisseur de casquettes officiel des Indians de Cleveland. En 1955, New Era invente la première casquette dédiée aux sportifs professionnels : la 59fifty. Il s’agit encore, à l’heure actuelle, du modèle phare de la marque. Cependant, il faudra attendre 1 978 pour que la 59fifty soit disponible au grand public.

Depuis, New Era a mis au point de nombreux autres modèles phares. D'ailleurs, il est possible de trouver n'importe quel modèle new era sur des sites spécialisés.