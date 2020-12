Nice : Ce que cela pourrait coûter de remercier Patrick Vieira

Après quatre défaites consécutives entre Ligue 1 et Ligue Europa, l’avenir de Patrick Vieira sur le banc de l’OGC Nice est aujourd’hui fragilisé. La défaite dimanche à Dijon, lanterne rouge en championnat, a plongé le club de la crise, alors qu’il est quasiment éliminé de la coupe d’Europe ; son futur en dépendra ce jeudi, à domicile, face au Bayer Leverkusen.

Patrick Vieira fragilisé dans sa situation à l’OGC Nice

La question de licencier Patrick Vieira se pose. Au moins dans la presse sportive, ou régionale. En poste chez les Aiglons depuis le début de la saison 2018-19, il vit sa dernière saison contractuelle. C’est pour la direction niçoise, un moindre mal économique, si d’aventure elle en venait à décider de remercier son technicien. En ce cas, et si devaient lui être dues les mensualités restantes, cela pourrait coûter près de 1,5 millions d’euros brut au GYM.

Encore sept mois d’ici à la fin de la saison et de son contrat

Puisqu’en effet Patrick Vieira gagne un salaire estimé à 220 000 euros par mois et que sept nous sépare du 30 juin, terme de cet exercice 2020-21. Cela, indépendamment des bonus associés. Et c’est une solution parmi d’autres amiable ou prud’homale, quand la séparation ne peut se décider avant. Le champion du monde 98 joue sa semaine la plus décisive, dans sa carrière d’entraîneur, entre le match ce jeudi, et le déplacement à Reims, dimanche, en Ligue 1.