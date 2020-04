OGC Nice – Combien vaut Youcef Atal sur le mercato ?

Toujours très courtisé Youcef Atal, mais à la longue, les portes vers un autre club finiront par s’ouvrir, pour le doué latéral droit de l’OGC Nice. Le PSG l’a dans le collimateur depuis déjà un certain temps et il se murmure avec plus d’insistance, que le club de la capitale pourrait passer à l’offensive. L’international algérien de 23 ans et LA bonne pioche du GYM, ces dernières saisons.

Profil suivi notamment du PSG que celui de Youcef Atal

Recruté contre une indemnité hors bonus de 3 millions d’euros, depuis le KV Courtrai en championnat de Belgique, en 2018, Youcef Atal s’est largement valorisé depuis. Toutefois moins en 2020, avec d’abord sa lésion méniscale au genou droit contractée en décembre, dans un match face à Metz et la conjoncture mondiale, avec la crise sanitaire qui tire le marché des transferts vers le bas. Néanmoins, il se dit qu’une proposition aux environs de la trentaine de millions d’euros serait de nature à faire réfléchir la direction niçoise. Le joueur les vaut ou s’en approche : Transfermarkt l’estime à 20 millions, et de 20 à 30 M€, du côté de l’Observatoire du football.

Un contrat signé jusqu’en 2023 avec l’OGC Nice

Depuis la mi-juillet 2018 qu’il est au club, Youcef Atal est sur le même contrat signé sur cinq ans, avec un e échéance fixée au 30 juin 2023. Ça donne encore du temps au GYM pour décider de la suite avec lui. S’il n’est pas cédé cet été, peut-être sera-t-il alors prolongé, contre un salaire alors supérieur aux 150 000 euros bruts mensuels qu’il gagnerait, selon les estimations de L’Equipe. Il est présentement sur le podium des plus hauts revenus du vestiaire niçois, cette saison 2019-20.