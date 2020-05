OGC Nice – Jim Ratcliffe est la 5e fortune de Grande-Bretagne en 2020

L’OGC Nice a changé de propriétaire au commencement de la saison 2019-20, le nouveau est une personnalité particulièrement riche, qui pèse plus que n’importe qui dans tout le Royaume-Uni, à l’exception de cinq plus fortunés que lui. C’est ce que révèle la « rich list » 2020 du Sunday Times, à savoir que Jim Ratcliffe est à la tête d’un patrimoine estimé à 12,5 milliards de livres sterling (14 milliards d’euros).

Une fortune estimée à 14 milliards d’€ pour le patron de l’OGC Nice

Sir Jim Ratcliffe, puisqu’il a été adoubé par la reine, doit sa fortune au groupe Ineos, centré sur la chimie. Bien que ses activité aient subi les effets de la crise, conséquence de la chute du cours du pétrole, il reste un homme puissant, qui a le sport pour passion et occupation, avec l’OGC Nice ajouté en plus, à des participations déjà existantes dans le cyclisme, l’athlétisme (associé au champion Eliud Kipchoge), le football déjà au FC Lausanne, et depuis cette année, à la Formule 1 en tant que commanditaire de l’écurie Mercedes, championne du monde.

La fortune de Jim Ratcliffe est en baisse ces deux dernières années

S’il se montre peu en public ou dans les médias, le nom de Jim Ratcliffe est indissociable de celui de son groupe dont il gère la notoriété à travers le sport. L’homme d’affaire de 67 ans a d’autres activités moindres comme des parts dans l’hôtellerie avec Home Grown Hotels et Lime Wood Group. Jim Ratcliffe recule dans la hiérarchie des fortunes de Grande-Bretagne. Premier en 2018, il a perdu deux places (et 2,9 milliards de livres), l’année suivante et encore deux (et 5,65 milliards de livres), en 2020.