OL, Arsenal – Combien ça coûte de recruter Thomas Lemar (Atlético) ?

Les déclarations de Diego Simeone ce début de mois ouvrent la porte à son départ. L’entraîneur de l’Atlético Madrid est très partagé sur l’avis qu’il se fait de Thomas Lemar : il loue son talent et ses qualités spécifiques, mais regrette de ne pas les voir se traduire en performances sur le terrain. Arsenal et l’OL en France suivent l’évolution des choses, mais pour les Gones recruter l’international français est chose très compliquée. Un transfert sec cet hiver relève de l’improbable, plutôt un prêt conditionné par une offre d’achat.

L’Atlético ouvre la porte, l’OL ou Arsenal suivent le dossier

Au plan strictement comptable, Thomas Lemar est un échec pour l’Atlético. Recruté contre une indemnité de 70 millions d’euros payées à l’AS Monaco, l’ailier de 24 ans n’est plus valorisé qu’à la moitié au mieux, par Transfermarkt (30 M€) et KPMG (34 M€). L’Observatoire du football est plus optimiste à son égard en l’estimant entre 50 et 70 M€. Même à l’amortissement du temps passé, il est normalement à un âge de progression sportive et financière. Il n’est pas sûr s’il part dans l’hiver voire dans l’été, que le club madrilène s’en tire sans perte.

Le salaire de Thomas Lemar demanderait des efforts à Lyon

Pour Lyon, lever l’indemnité compensatoire est déjà un premier écueil pour l’économie, car les Gones sont vertueux dans leur fonctionnement. Assumer le salaire de Thomas Lemar en est un autre, peut-être même d’une importance supérieure. Il gagne chez les Colchoneros près de 440 000 euros bruts mensuels et jusqu’à presque 100 000 de plus avec les bonus. C’est au-delà de n’importe quel joueur lyonnais, cette saison 2019-20. Pour Arsenal c’est différent, les Gunners même moins fringants sportivement sont plus solides financièrement pour boucler un transfert de cette envergure.