OL – ASSE : Qui va gagner le derby d’après les bookmakers ?

Un dimanche explosif sur la planète sport. Après les voiles du Vendée globe au départ, la finale du tournoi de Bercy au tennis, la journée se termine par un derby ; d’aucuns diraient, le plus chaud du foot français. Cette saison il l’est, moins pour le haut du tableau, que parce que les deux clubs sont en mal de points, pour atteindre les objectifs sportifs, mais pour les bookmakers, cet OL – ASSE est à l’avantage des locaux, qu’ils ne voient pas perdre.

L’ASSE peut viser le nul face à l’OL. Au mieux ds bookmakers

A la cote moyenne de 1,35, Lyon va gagner sur sa pelouse du Groupama Stadium. Le scénario inverse, des Verts qui s’imposent chez l’ennemi, est bien plus improbable, à 8,65, quand le match nul est entre deux, à la moyenne de 5,43 contre un. Au mieux, d’après les opérateurs nationaux que nous avons consulté, Saint-Etienne peut viser le partage des points, sur un score de un partout. Cette hypothèse paie 8,53 fois la mise. Elle est toutefois devancée par les victoires de l’Olympique Lyonnais, 2-1 (à 6,9 contre un), 1-0 (6,76) et même le plus large succès 2-0, coté à 5,95.

Moussa Dembélé buteur annoncé pour ls Gones

La bonne nouvelle de l’analyse, c’est qu’il faut s’attendre à des buts. Auquel cas, gardez un oeil sur Moussa Dembélé car il est chez tous, celui qui sort le premier dans l’analyse prédictive. Un but de sa part vaut 1,96 et 2,07 pour son capitaine Memphis Depay, qui le suit. Du côté de l’AS Saint-Etienne, dans la mesure où Wahbi Khazri est annoncé sur le banc (en dépit de sa bonne cote chez certains bookmakers), Denis Bouanga est le favori pour tromper la vigilance d’Anthony Lopes, à la moyenne de 4,68. Le derby OL – ASSE se dispute ce dimanche soir à 21h00, à suivre en direct sur Téléfoot.