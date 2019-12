OL – Ça coûte combien de recruter Gedson Fernandes (Benfica) ?

La liste des joueurs visés au mercato s’élargie à mesure que se rapproche le 1er janvier 2020, 1er jour de la campagne hivernale étalée sur un mois. C’est la conséquence à l’OL d’un besoin pressant de renforcer certains domaines, dont le milieu de terrain en raison de blessures dans le collectif de Rudi Garcia. RMC évoque un intérêt du club pour Gedson Fernandes, actuellement sous contrat au Benfica.

Gedson Fernandes un profil cher pour l’OL

N’étant pas un premier choix pour l’entraîneur Bruno Lage, Lyon pourrait y voir une opportunité d’offre, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Selon RMC, le Benfica souhaiterait une quarantaine de millions pour son milieu polyvalent de 20 ans. Gedson Fernandes est plus modestement valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, avec une courbe en baisse ces derniers mois par manque de jeu, de 22 à 15 M€. L’international aux 2 capes sous le maillot du Portugal a sinon une clause libératoire. De 60 millions précédemment elle a doublé au mois d’août 2018, à l’occasion de sa dernière prolongation de contrat.

Sous contrat au Benfica jusqu’en 2023

Depuis cette extension, Gedson Fernandes est lié au Benfica jusqu’en 2023. Son salaire ne nous est pas connu, au Benfica, les plus élevés avoisinent les 270 0000 euros bruts mensuels. Pour le recruter, l’Olympique Lyonnais devrait vraisemblablement l’aligner sur les cadres de son vestiaire d’Houssem Aouar et Moussa Deméblé à 3,6 M€ la saison, jusqu’au gardien Anthony Lopes à plus de 4 millions bruts la saison. Le club de Jean-Michel Aulas, enfin, ne serait pas le seul intéressé, il est également question de l’Inter Milan ou de Manchester United.