OL, Chelsea ou Tottenham: Où va signer Thomas Lemar selon les bookmakers ?

Thomas Lemar ne devrait pas poursuivre sa saison en Liga espagnole. Le temps qui passe pousse le joueur à partir, probablement dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. L’OL est sur les rangs, mais l’opération telle que nous l’avons observé, est d’un level compliqué pour les Gones. En Angleterre où les mises sur le marché des transferts sont autorisées, le club de Jean-Michel Aulas n’est pas le premier favori.

L’OL est une piste, mais les bookmakers en avancent d’autres pour Lemar

Que Thomas Lemar signe à Lyon vaut une cote de 12. Plus incertain, il n’y a que Manchester United à 14. Les bookmakers envoient plutôt l’ailier de l’Atlético Madrid vers d’autres clubs de Premier League. Tous, sis à Londres. Sont cités à cotes sensiblement identiques de 6 contre un, les clubs de Tottenham et d’Arsenal. Et avec un peu d’avantage sur ses concurrentes, l’équipe de Chelsea, à 3. Comprendre, trois euros à gagner pour un de misé. Les Blues ayant été frappés d’une interdiction de recruter l’été dernier, ils ont l’ambition de se renforcer cet hiver. Et Thomas Lemar leur aurait été proposé.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Atlético Madrid

Le champion du monde français a signé avec l’Atlético, quelques jours avant son sacre russe, en 2018. Les Colchoneros ont payé 70 millions d’euros pour le recruter. Il est sous contrat avec eux, jusqu’en 2023.